Урегулирование конфликта потребует от Украины уступить восточные части страны. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США, бизнесмен Вивек Рамасвами на встрече с избирателями, организованной телеканалом CNN.

«Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины <…> с некоторыми уступками <…> восточных регионов», — отметил политик.

Он обратил внимание, что на этих территориях проживает русскоговорящее население. Рамасвами также подчеркнул важность обещания со стороны Вашингтона, что Украина не войдет в НАТО. По словам политика, конфликт на Украине увеличивает риск третьей мировой войны и вынуждает тратить $200 млрд американских налогоплательщиков, которые лучше было бы использовать для защиты границ США.

Накануне кандидат в президенты США раскрыл преимущества России.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.