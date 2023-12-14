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Генеральный секретарь правительства Японии подал в отставку из-за финансового скандала

В Японии из-за финансового скандала ушел в отставку генсек правительства Мацуно

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Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Генеральный секретарь кабинета министров Японии, занимающий фактически вторую по значению должность в правительстве страны, Хирокадзу Мацуно подал в отставку из-за разразившегося крупного финансового скандала. Об этом сообщает ТАСС.

К скандалу привели выявленные в правящей Либерально-демократической партии существенные нарушения финансовой отчетности при сборе политических пожертвований.

Как отмечает ТАСС, скандал затронул несколько групп правящей партии, в основном крупнейшую внутрипартийную фракцию бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Он уже привел к рекордному снижению рейтинга японского правительства.

Новым генеральным секретарем кабинета министров, предположительно, станет бывший министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

Ранее сообщалось, что из-за финансового скандала в отставку ушли министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура и министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Итиро Миясита.

Ранее Россия расторгла соглашение о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.

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