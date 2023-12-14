В Польше указали на пропасть между Венгрией и ЕС по Украине

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что расхождения Венгрии и других стран Европейского союза (ЕС) по теме Украины — пропасть. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, необходим «новый ключ», чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в этом вопросе, ведь он является необычайно прагматичным политиком.

Туск считает, что у него есть серьезные аргументы в переговорах на тему Украины, но он не уверен, что является человеком, которого Орбан послушает.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию на поле боя даже при помощи западных стран.

Орбан добавил, что страны ЕС ошиблись, оказывая военную поддержку Украине, и они до сих пор не хотят этого признавать. Государства Евросоюза рассчитывали на победу Киева, однако она не состоялась. Запасного плана на этот случай у них не было, поэтому продолжают придерживаться основного.

Премьер-министр Венгрии также рассказал о своем диалоге с лидером Украины Владимиром Зеленским в Аргентине.

Ранее Орбан заявил о готовности встретиться с Путиным для прекращения огня на Украине.