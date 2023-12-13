Американское СМИ написало о том, как видят финал украинского конфликта на Западе

Западные чиновники уверены, что мирные переговоры являются единственным способом урегулировать конфликт на Украине, пишет New York Times.

«Многие официальные лица в США и Европе, в том числе решительные сторонники Украины, считают, что урегулирование путем переговоров является единственным вероятным результатом в конечном итоге», — пишут авторы статьи.

По мнению журналистов, визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон подчеркивает опасения украинского лидера, что поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет.

Из публикации следует, что в американском руководстве наиболее реалистичной стратегией считают уход украинской армии в оборону для того, чтобы Киев мог выиграть время и собрать новую армию для следующего наступления.

До этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ситуация в конфликте для Украины может ухудшиться из-за недостаточной помощи со стороны Запада. Столтенберг обратил внимание, что конфликты «развиваются поэтапно». Он призвал поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.