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Кадыров ответил людям, которые критикуют его за лишний вес

Кадыров заявил, что критики его фигуры переживают за него

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил блогерам, которые критикуют его за появление лишнего веса. Его слова передает «Чечня сегодня».

«Блогеры, которые живут за пределами страны, пишут, что я страшно поправился, что мне нужно похудеть. Наверное, в душе они меня любят и поэтому переживают за меня. Они вынуждены бывают прислушаться к своему внутреннему голосу и озвучить вслух эти мысли», — заявил Кадыров.

13 декабря Кадыров во время прямого эфира заявил, что любит жизнь, красивых женщин и старается хорошо одеваться.

Также сегодня глава Чечни ответил на вопрос о многоженстве.

Кроме того, Кадыров назвал примерную дату окончания специальной военной операции (СВО).

Ранее Кадыров ответил на вопрос об ухудшении здоровья.

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