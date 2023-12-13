Кадыров ответил людям, которые критикуют его за лишний вес

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил блогерам, которые критикуют его за появление лишнего веса. Его слова передает «Чечня сегодня».

«Блогеры, которые живут за пределами страны, пишут, что я страшно поправился, что мне нужно похудеть. Наверное, в душе они меня любят и поэтому переживают за меня. Они вынуждены бывают прислушаться к своему внутреннему голосу и озвучить вслух эти мысли», — заявил Кадыров.

13 декабря Кадыров во время прямого эфира заявил, что любит жизнь, красивых женщин и старается хорошо одеваться.

Также сегодня глава Чечни ответил на вопрос о многоженстве.

Кроме того, Кадыров назвал примерную дату окончания специальной военной операции (СВО).

Ранее Кадыров ответил на вопрос об ухудшении здоровья.