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Посол РФ заявил об ослаблении русофобии в Швейцарии

Посол Гармонин заявил, что русофобия в Швейцарии ослабевает

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Global Look Press

Посол РФ в Берне Сергей Гармонин заявил, что антироссийские настроения в Швейцарии ослабевают, у местных жителей меняются взгляды на конфликт на Украине и конфронтацию между Россией и Западом, передает РИА Новости.

Он указал, что в 2022 году такие настроения ярко проявились в этой европейской стране.

«Сейчас я вижу, что они постепенно затухают. Швейцарский обыватель начинает уставать от Украины и проблем, связанных с беженцами. Мы внимательно отслеживаем не только публикации в местных СМИ, которые нередко носят заказной антироссийский характер, но и комментарии простых швейцарцев», — сказал дипломат.

По его словам, жители Швейцарии все чаще трезво смотрят на конфликт на Украине и противостояние РФ с коллективным Западом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась новой волной пропагандистской русофобской кампании в Швеции.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что произойдет в отношениях Российской Федерации и Евросоюза после «отрезвления от русофобии» в Европе.

Ранее Путин предостерег власти Латвии от свинского отношения к русскоязычному населению.

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