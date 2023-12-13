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Военный заявил, что Зеленский врет о неудачах российской армии

Ветеран Дандыкин: Зеленский врет о неудачах ВС РФ для получения помощи от США

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Olivier Matthys/AP

Президент Украины Владимир Зеленский врет западным партнерам о неудачах российской армии, что ВС РФ не смогли за год взять ни одного поселка. Об этом заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, слова которого передает издание «Известия».

Такое заявление Зеленский сделал в ходе своего визита в США.

«Зеленский ведь артист, у него привычка врать в крови. Ему надо было что-то получить, вот на $200 млн наговорил. Но этого ему маловато. Российские военные Артемовск освободили, сейчас мы где-то на сотни квадратных километров больше взяли земли, чем украинцы захватили во время контрнаступления», — раскрыл он.

13 декабря политолог Владимир Корнилов заявил, что украинский лидер пытается настроить американцев на дальнейшую поддержку Киева, говоря о неудачах армии России.

Сегодня издание The New York Times сообщило, что американские чиновники могут конфисковать замороженные на Западе российские активы, если конгресс не договорится о предоставлении помощи Киеву.

Ранее Зеленский назвал условие, при котором Украина может сдать территории.

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