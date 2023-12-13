Выступление фон дер Ляйен в Европарламенте прервал собачий лай

Выступление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европейского парламента завершилось собачьим лаем, доносившимся из колонок зала заседаний. Об этом пишет ТАСС.

«Давайте покажем нашим гражданам мощь Европы, когда она объединена и стоит, высоко подняв голову. Слава Европе», — сказала фон дер Ляйен, подытоживая председательство Испании в Совете ЕС.

После ее слов из динамиков раздался громкий и продолжительный собачий лай. Его заглушил смех депутатов, а затем слушания возобновились.

До этого рекламные щиты с призывом не подчиняться требованиям главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен установили на улицах Венгрии. Такие рекламные щиты были размещены правящей партией премьер-министра страны Виктора Орбана «Фидес», сообщает Reuters.

«На рекламных щитах, установленных за ночь в честь начала кампании по выборам в Европейский парламент в июне следующего года, фон дер Ляйен изображена рядом с Алексом Соросом, сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса. <…> Слоган гласит: «Давайте не будем плясать под их дудку», — сказано в публикации агентства.

Ранее в Китае фон дер Ляйен назвали «американским пуделем».