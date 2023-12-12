Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Запад оказывают помощь «мафиозному режиму» президента Украины Владимира Зеленского, закрывая глаза на его «многочисленные преступления». Об этом депутат рассказал в интервью ТАСС.

По словам Мариани, страны Запада, приведя к власти Зеленского, создали монстра, который готов ради незаконных и недостижимых целей пожертвовать украинской молодежью.

Депутат подчеркнул, что украинский лидер ведет себя как «мафиози», готовый ликвидировать тех, кого он считает угрозой для собственной власти. Зеленский еще до конфликта преследовал оппозицию, с помощью своих спецслужб, обученных ЦРУ, устроив за границей многочисленные операции по устранению оппозиционеров. Мариани назвал безумной проводимую Зеленским политику, подчеркнув, что действия Киева являются государственным терроризмом. При этом Запад продолжает делать героя из украинского президента, приведшего свою страну к войне и отказавшегося от проведения выборов.

Мариани выразил мнение, что украинское общество все же начинает осознавать методы «тиранической власти» Зеленского.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после ряда встреч с законодателями США прибыл в Белый дом, где состоится его встреча с американским лидером Джо Байденом.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».