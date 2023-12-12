В МИД России заявили о сожалении из-за позиции Австрии и Швейцарии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге о сожалении России, что Австрия и Швейцария забыли «славные традиции нейтралитета».

«Мы сожалеем, что буквально на наших глазах за последние годы такими странами как Австрия, Швейцария преданы забвению славные традиции нейтралитета в угоду неочевидным и превратно понятым сиюминутным интересам в контексте украинского кризиса. Они добровольно лишили себя возможности выступать в роли посредников в поиске решений острых вызовов современности», — сказала дипломат.

До этого газета «Ведомости» писала, что некоторые крупные швейцарские банки начали взимать комиссии за обслуживание замороженных активов российских клиентов. Отмечалось, что при этом проценты порой начисляются на несколько лет вперед.

В конце ноября министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что страны Запада не должны отказываться от переговоров с Москвой, назвав такое развитие событий «опасным для жизни».

Ранее Еврокомиссия подсчитала доход России с замороженных в Европе активов.