В Испании отметили признаки отчаяния Зеленского

Краткий разговор на повышенных тонах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским свидетельствует об отчаянии последнего. Такое мнение озвучил в своей авторской колонке директор испанской газеты La Vanguardia Жорди Хуан.

«Лучшим доказательством отчаяния Зеленского стал разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заснятый журналистами на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. Очень краткий напряженный диалог без переводчиков и стоя», — написал Хуан.

По его словам, предполагается, что собеседники обсудили грядущее голосование в Европейском совете по поводу начала переговоров с Украиной о вступлении. Известно, что Венгрия выступает против.

12 декабря сообщалось, что американские сенаторы не станут слушать указания Зеленского во время его визита в конгресс США.

В тот же день в Британии заявили о панике Зеленского из-за срыва помощи Украине.

Ранее в США заявили о «критическом моменте» для Украины во время визита Зеленского.