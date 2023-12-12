Швеция выделит на поддержку украинского телеканала $1,4 млн

Правительство Швеции объявило о выделении 15 млн крон ($1,4 млн) на поддержку украинского телеканала Суспiльне («Общественное»). Об этом говорится в пресс-службе правительственной канцелярии.

Выделение средств рассчитано на три года, они могут использоваться «на создание удобных платформ для цифровой новостной информации и укрепления журналистского потенциала Украины». Шведское агентство SIDA и радиокомпания Sveriges Radio поддерживают Суспiльне с 2017 года.

11 декабря сообщалось, что правительство Швеции намерено объявить о выделении нового пакета помощи Украине в размере $134 млн.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Бюден посетил фронт на востоке Украины.

В ноябре министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что не хочет «списывать Россию со счетов как угрозу».

Ранее сообщалось, что США и Швеция укрепят оборонное сотрудничество.