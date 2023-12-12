В Кремле ответили на вопрос о местонахождении Навального*

В Кремле ничего не знают о судьбе оппозиционного политика Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), о пропаже которого ранее сообщали в СМИ и соцсетях. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, мы не имеем ни намерений, ни возможностей отслеживать судьбу заключенных и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях», — ответил Песков на вопрос о местонахождении Навального.

О том, что Алексей Навальный якобы пропал из колонии строгого режима ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области, в которой отбывает срок, ранее написал Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным канала, адвокатам политика заявили, что оппозиционер больше не числится в колонии, и отказались говорить, где он находится.

При этом, как сообщил Shot со ссылкой на источник, Навальный «жив-здоров» и пределы Владимирской области не покидал.

4 августа Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима, он признан виновным в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к ней и в вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. Кроме того, ему назначили штраф в 500 тыс. рублей и запретили пользоваться интернетом в течение 10 лет после освобождения.

Ранее трех адвокатов Навального внесли в список террористов и экстремистов.