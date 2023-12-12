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Политолог: Милей вряд ли выполнит свои прозападные обещания

Политолог Мартынов: Милей откажется от радикального курса

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Agustin Marcarian/Reuters

Эпатаж нового президента Аргентины Хавьера Милея не стоит воспринимать слишком серьезно, поскольку после инаугурации шоу превратилось в реальность. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил замдиректора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов. Он напомнил, что аналогичная ситуация произошла с бывшим лидером Бразилии Жаиром Болсонару.

«Болсонару тоже очень много радикального наобещал во время своей предвыборной кампании. Однако не выполнил и половину того, что обещано. И Бразилия продолжала проводить довольно умеренный курс на мировой арене. Реальность императивна и накладывает определенные обязательства», — сказал Мартынов.

Он добавил, что Милей, поскольку является профессором экономики, вряд ли действительно решит порвать все связи с Китаем и Бразилией, несмотря на заявленное в предвыборных речах.

10 декабря Милей официально вступил в должность президента Аргентины. В тот же день он заявил, что ситуация в стране критическая и в ближайшее время ухудшится.

Милей не раз заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. Также он обещал отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим американский доллар как официальную валюту.

Ранее в Аргентине допустили отказ от вступления страны в БРИКС.

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