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Сторона обвинения планирует представить данные телефона Трампа

Politico: суд по делу о вмешательстве в выборы получит данные с телефона Трампа

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Leah Milli/Reuters

Суд по делу о вмешательстве в выборы получит данные с телефона экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — сторона обвинения планирует предоставить данные о том, с кем Трамп общался во время захвата Капитолия в 2020 году. Об этом сообщает газета Politico.

Данные будут представлены спецпрокурором по делу Трампа, Джеком Смитом.

«В судебном иске, поданном в понедельник, Смит указал, что планирует вызвать свидетеля-эксперта, который извлек и изучил данные, скопированные с телефона Трампа, а также с телефона, которым пользовалось другое неустановленное лицо из окружения Трампа», — сообщили источники газеты в суде.

Пока не ясно, насколько полным является доступ стороны обвинения к данным телефона Трампа, с учетом того, что телефоном экс-президента регулярно пользовались его помощники, например, менеджер по социальным сетям.

До этого Дональд Трамп отказался давать показания в суде.

Ранее Трамп потребовал, чтобы суд в США прекратил дело о штурме Капитолия.

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