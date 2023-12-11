На Украине сообщили, что граница с Польшей будет разблокирована

Польша и Украина достигли договоренностей о разблокировке границы для движения грузового транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал ТСН.
«Сегодня (…) должен быть разблокирован пункт пропуска Ягодин — Дорогуск. Завтра, 12 декабря, снимается блокада на Рава-Русская. Далее по очереди все пункты пропуска», — говорится в публикации.
10 декабря стало известно, что очередь на границе Польши и Украины достигла 3500 машин.
В тот же день словацкие перевозчики объявили о продолжении блокады на границе с Украиной.
6 декабря сообщалось, что Украина подготовила ряд предложений Польше по разблокировке границы. О чем именно шла речь, осталось неизвестным, однако основное требование польских перевозчиков — возобновление выдачи Евросоюзом разрешений украинским перевозчикам — в Киеве категорически отвергают.
Забастовка польских дальнобойщиков с перекрытием движения транспорта на границе с Украиной началась 6 ноября.
Ранее в США заявили о проблемах в снабжении ВСУ из-за забастовки польских водителей.