Стало известно, когда новые власти Аргентины объявят о первых экономических мерах

Новое правительство Аргентины объявит о своих первых экономических мерах 12 декабря, заявил официальный представитель администрации президента Мануэль Адорни. Об этом сообщает ТАСС.

«Министр экономики Луис] Капуто объявит о мерах в экономической сфере завтра», — заявил Адорни.

До этого в Аргентине допустили отказ от вступления страны в БРИКС.

10 декабря избранный президент Аргентины Хавьер Милей официально вступил в должность главы государства.

В тот же день Хавьер Милей заявил, что ситуация в стране критическая и в ближайшее время ухудшится.

Всеобщие выборы в Аргентине прошли в два тура 22 октября и 19 ноября 2023 года. По итогам голосования в стране были избраны новый глава государства, вице-президент, губернаторы большинства провинций и члены Национального конгресса Аргентины.

Ранее в РАН предрекли отказ нового президента Аргентины от радикального курса