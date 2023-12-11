Владимир Зеленский обвинил Россию в причастности к конфликтам по всему миру, включая Латинскую Америку. Об этом он рассказал в интервью местным СМИ во время визита в Аргентину, говорится в сообщении офиса президента Украины.

«Прямо или косвенно Россия всегда причастна к тем конфликтам, которые сегодня вспыхивают в разных уголках мира, поэтому вопрос безопасности так важен, в том числе и для стран Латинской Америки», — говорится в публикации.

Кроме того, Зеленский заявил, что страны Латинской Америки должны объединяться вокруг Украины.

«Для нас это объединение вокруг правды. Я заинтересован в саммите Украина-Латинская Америка», — сказал Зеленский.

Президент Украины заявил о готовности сотрудничать с Аргентиной в разных сферах.

«Мы мощные на сегодня в направлении военном, безопасности, диджитализации [цифровизации]. И я сказал, что мы в этом направлении готовы сотрудничать, делиться опытом, брать ваш», — отметил Зеленский.

10 декабря Зеленский прилетел в Аргентину на инаугурацию избранного президента Хавьера Милея.

22 ноября Аргентина предложила провести у себя мирную конференцию по Украине.

Днем позже аргентинской экономике предрекли крах из-за отказа от старых партнеров в пользу Украины.

Ранее Зеленский поблагодарил новоизбранного президента Аргентины за позицию по Украине.