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В Иране считают вето США на резолюцию по Газе в СБ ООН тупиковой ситуацией

МИД Ирана: вето США на резолюцию по Газе говорит о тупиковой ситуации в СБ ООН

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Shutterstock

Вето, которое США в Совете Безопасности ООН наложили на проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа, свидетельствует о тупиковой ситуации в этом органе. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Насер Канани Чафи, передает ТАСС.

«Дискуссии в Совете Безопасности показали, что он не смог выполнить свой долг и эффективно поддержать международный мир и безопасность», — сказал Чафи.

По словам дипломата, США «выступают за продолжение варварской агрессии против палестинского народа».

8 декабря США в СБ ООН заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в котором, в частности, говорилось о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

10 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против прекращения огня в Газе.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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