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Власти Польши оценили дефицит бюджета страны

Моравецкий: дефицит бюджета Польши почти равен расходам на армию

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Carlos Osorio/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что дефицит бюджета Польши практически равен расходам республики на армию. Об этом он рассказал в своей программной речи в польском парламенте, сообщает РИА Новости.

По словам Моравецкого, расходы на армию обеспечивают независимость и безопасность Польши. Сегодня расходы на армию составляют 4% ВВП.

«4% ВВП на безопасность Польши — это фундамент нашей независимости и нашей безопасности <...> Если бы отнять эти расходы из нашего дефицита бюджета, то он был бы менее 1%, немного выше нуля», — пояснил Моравецкий.

До этого Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик говорил, что парламентская группа по репарациям обсудит проект постановления сейма премьер-министру Матеушу Моравецкому с требованием компенсаций от Германии и принятия мер «по оценке потерь в результате советской агрессии».

По его словам, на первом заседании парламентская группа обсудит отчет о потерях, причиненных Германией, который был подготовлен группой экспертов, а также проанализирует работу над документом о «потерях в результате советской агрессии».

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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