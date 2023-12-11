В ЕС заявили о недопустимости тотальных бомбардировок юга Газы

Евросоюз обратился к Израилю с призывом не применять тактику тотальных бомбардировок на юге Газы. Заявление об этом сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Израиль не должен использовать ту же тактику на юге Газы, которую он использовал на севере. Однако ситуация не меняется, становится только хуже, число невинных гражданских жертв растет», — сказал Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

По его словам, стороны конфликта должны договориться если не о перемирии, то хотя бы о новой серии гуманитарных пауз для спасения жизней мирного населения.

Кроме того, Боррель призвал смотреть на шаг вперед и уже сейчас начать обсуждение, что делать с Газой по окончании конфликта.

«Мы продолжаем говорить, что они не должны быть изгнаны со своей земли, но говорить об этом становится все сложнее, когда люди бегут от бомб в поисках убежищ, которых больше нет в Газе», — сказал глава внешнеполитической службы ЕС.

11 декабря в США признали, что международное право в Газе не работает.

В тот же день стало известно, что США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе до начала следующего года.

Ранее американский сенатор Берни Сандерс заявил о проигрыше Израилем репутационной войны.