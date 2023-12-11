ЕК предложила представить Украине «продвинутые» гарантии безопасности

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза (ЕС) нарастить военную помощь Украине и представить ей «продвинутые» гарантии безопасности. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«По Украине мы представим продвинутые гарантии безопасности, которые позднее на этой неделе будут вынесены на саммит ЕС», — сказал Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.

Решение по данному вопросу будет принято на саммите ЕС 14–15 декабря, отмечает агентство.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия на этой неделе представит законопроект об использовании средств от российских активов, замороженных в рамках санкций.

3 декабря генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров в беседе с телеканалом CNN заявил, что если Украина проиграет в конфликте с РФ, то в будущем «проблем будет гораздо больше» не только у Киева, но и у Европы и США.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.