Евросоюз рассматривает главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова в качестве возможных преемников Владимира Зеленского на посту украинского президента, передает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. Об этом сообщает РИА Новости

По данным СВР, высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского.

«Рассматриваются возможные преемники Зеленского на посту главы государства. В частности, в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре этого года встречи министров иностранных дел стран ЕС отмечалось, что таковым мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например, главнокомандующий ВСУ В. Залужный или руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины К. Буданов», — говорится в сообщении.

В списке есть еще три человека. Это глава офиса президента Украины Андрей Ермак, экс-советник офиса президента Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) и мэр Киева Виталий Кличко, отметили в СВР.

До этого декабрьский опрос, проведенный украинской социологической службой «Рейтинг» показал, что гипотетическая партия Валерия Залужного одержала бы победу на выборах в Верховную раду, если бы они прошли в ближайшее время. 36% избирателей, определившихся с выбором, проголосовали бы за «Партию Залужного».

В начале декабря стало известно, что рейтинг Владимира Зеленского оказался в два раза ниже, чем у Залужного. По результатам опросов, рейтинг украинского лидера упал до 37%, а у главкома ВСУ он составляет 70%.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.