Выбранная властями Украины стратегия «оптимизма», где ожидания завышены и не соответствуют действительности, заставила западную аудиторию, почему ей приходится вкладывать свои налоги деньги, если Киев всегда уже какой месяц «на грани победы». Таким вопросом задалась советник и руководитель отдела коммуникаций бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Ирина Золотарь в интервью газете Financial Times.

По ее словам, такая стратегия оптимизма в начале сработала, но теперь создает запутанное повествование, в котором «ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел».

Статьи в СМИ, противоречащие официальной линии и описывающие ситуацию «не так хорошо», рассматривались как ложные. Вместо этого правительству США нужно было показать «сбалансированный реализм», добавила Золотарь.

Она также призвала общество «не строить воздушные замки» и отказаться от розовых очков, говорить правду.

Другие советники по связям с общественностью утверждают, что эта стратегия заслоняет от украинцев и западного общественного мнения актуальную ситуацию, а также подрывает доверие, подытожила Золотарь.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.