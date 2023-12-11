Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украину призвали говорить правду о ситуации на фронте ради сохранения партнеров из Европы

FT: Украина должна говорить правду о ситуации на фронте для доверия граждан

close
100%
Reuters

Выбранная властями Украины стратегия «оптимизма», где ожидания завышены и не соответствуют действительности, заставила западную аудиторию, почему ей приходится вкладывать свои налоги деньги, если Киев всегда уже какой месяц «на грани победы». Таким вопросом задалась советник и руководитель отдела коммуникаций бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Ирина Золотарь в интервью газете Financial Times.

По ее словам, такая стратегия оптимизма в начале сработала, но теперь создает запутанное повествование, в котором «ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел».

Статьи в СМИ, противоречащие официальной линии и описывающие ситуацию «не так хорошо», рассматривались как ложные. Вместо этого правительству США нужно было показать «сбалансированный реализм», добавила Золотарь.

Она также призвала общество «не строить воздушные замки» и отказаться от розовых очков, говорить правду.

Другие советники по связям с общественностью утверждают, что эта стратегия заслоняет от украинцев и западного общественного мнения актуальную ситуацию, а также подрывает доверие, подытожила Золотарь.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами