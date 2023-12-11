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На Западе узнали у Киева об отношении к переговорам с Москвой

FT: после интервью Залужного Запад узнал у Киева об отношении к переговорам с РФ

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Некоторые западные союзники Киева после интервью главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного выясняли у Украины, стали ли переговоры с Россией в приоритете. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на анонимного чиновника.

«Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — сообщил изданию чиновник.

Залужный в интервью The Economist говорил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Позже президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен говорил, что ситуация на фронте не является патовой.

До этого посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник говорил, что конфликт на Украине завершится переговорами с Западом, а не с Киевом.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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