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Стало известно мнение руководителя МИД Британии по встрече главы Шотландии с Эрдоганом

«Би-би-си»: Кэмерон недоволен встречей главы Шотландии с президентом Турции

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон крайне разочарован встречей первого министра Шотландии Хамзы Юсафа с президентом Турции Тайипом Эрдоганом на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае. Об этом сообщает «Би-би-си».

В публикации отмечается, что Кэмерон в письме министру по конституционным вопросам международным связям и культуре Шотландии Ангусу Робертсону пригрозил прекратить направлять помощь в организации встреч шотландских чиновников с иностранными коллегами.

Телекомпания подчеркивает, что правительство Шотландии не предупредило о встрече Юсуфа и Эрдогана. Из-за этого их встреча прошла без представителя британского правительства. В МИД Британии считают, что данное действие стало нарушением протокола между Лондоном и Эдинбургом.

Источник «Би-би-си» подчеркнул, что данная встреча также подрывает британскую дипломатию.

До этого турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что Великобритания рассчитывает, что конфликт на Украине затянется, чтобы Россия зациклила свое внимание на этом направлении, поскольку у Лондона есть большие планы по Центральной Азии.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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