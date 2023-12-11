В Госдепе осудили действия Китая против филиппинских кораблей

Государственный департамент США заявил, что в недавнем конфликте судов в Южно-Китайском море КНР проявила «безрассудное пренебрежение» безопасностью филиппинцев и международным правом. Об этом, ссылаясь на заявление американского внешнеполитического ведомства, сообщает РИА Новости.

В Вашингтоне назвали действия Китая вмешательством в законные морские операции Филиппин и реализацию филиппинскими кораблями права на свободу мореплавания. Кроме того, считают в Госдепартаменте, Пекин подрывает своими действиями стабильность в регионе.

Госдеп выразил полную поддержку «филиппинским союзникам» и осудил поведение Китая, назвав его безрассудное пренебрежение не только безопасностью и жизнями филиппинских граждан, но и международным правом.

США встали на сторону Филиппин, которые на прошлой неделе обвинили береговую охрану Китая в применении водометов и акустического устройства против трех правительственных судов, которые везли продовольствие и топливо филиппинским военнослужащим в районе спорных островов Спратли.

Ранее береговая охрана КНР применила водометы против кораблей береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин в Южно-Китайском море.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.