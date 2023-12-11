Американский конгрессмен призвал Вашингтон склонить Зеленского к мирному урегулированию

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что американские власти должны склонить украинского президента Владимира Зеленского к мирным переговорам. Об этом политик написал на своей в социальной сети X.

По словам Гетца, Вашингтон уже направил на Украину достаточно много денег. Поэтому США должны сказать Зеленскому, чтобы тот стремился к миру.

Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили выступить перед сенатом конгресса США 12 декабря.

В октябре Вашингтонская администрация направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования на 2024 финансовый год, в основном для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Общая сумма, которую исполнительная ветвь власти хотела получить на эти цели под руководством президента-демократа Джо Байдена, составляет около $106 млрд.

Судьба запроса и альтернативных законопроектов пока неясна. Некоторые республиканцы в палате представителей и сенате конгресса недавно высказывались против продолжения финансовой помощи Киеву.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.