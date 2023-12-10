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Политолог предупредил ЕС о высоких издержках в случае присоединения Украины

Политолог Солонников: членство Украины в ЕС нереалистично из-за его стоимости

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Thomas Peter/Reuters

Вступление Украины в Евросоюз неблагоразумно из-за высокой стоимости принятия республики для бюджетов европейских стран. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Известиями».

«Такой суммы ЕС не соберет ни при каких обстоятельствах», — утверждает он.

По оценке эксперта, сумма, которую за минувшие два года получил Киев, превышает средства, которые постоянные члены Евросоюза получают за десятилетия. Однако подобную цену некоторые европейские политики предлагают заплатить исключительно за громкие объявления о якобы ликвидации российской экономики.

Солонников полагает, что вступление Украины в евросодружество можно рассматривать лишь теоретически, так как оно нанесло бы удар по привычному для европейцев уровню жизни и экономике, а значит, шумиха европейских политиков по данному вопросу начнет постепенно изменяться.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что прием Украины в Европейский союз может ударить по единству союза.

Ранее Макрон обсудил с Зеленским вступление Украины в ЕС.

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