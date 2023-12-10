В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Нетаньяху

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Главной темой диалога была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и в частности катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа, сообщили в Кремле.

Путин отметил важность того, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к потерям среди гражданского населения.

«Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, оба политика выразили заинтересованность в вопросах эвакуации российских граждан и освобождении израильских заложников, удерживаемых в Газе.

До этого сообщалось, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора выразил президенту России Владимиру Путину свое недовольство в связи с российско-иранским партнерством.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва поддерживает контакты только с политическим офисом ХАМАС.