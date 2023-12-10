В ФРГ рассказали, что подпитывает терроризм в Газе

Власти Германии выступают за гуманитарную помощь сектору Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает Tagesschau. По ее словам, голод в палестинском анклаве лишь провоцирует терроризм.

«Мы драматическим образом видим, что не только страдания, но и голод также подпитывают дальнейший терроризм. Вот почему обеспечение людей продовольствием, водой и лекарствами отвечает центральным интересам безопасности Израиля», — пояснила Бербок.

Она добавила, что голод в Газе подпитывает не только терроризм, но и ненависть в отношении Израиля.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября, но было прервано Израилем 1 декабря под предлогом невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

Ранее в США не поддержали призывы к прекращению огня в секторе Газа.