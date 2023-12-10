Глава ЛНР рассказал о помощи от регионов РФ

Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе открытия стенда региона на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ заявил, что помощь ЛНР оказывают все регионы России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас экономику региона сложно назвать развитой.

«Но что из достижений — это сегодня мы вместе. Сегодня нам все регионы России помогают восстанавливать нашу экономику», — отметил Пасечник.

По его словам, сейчас работают такие промышленные предприятия, как Алчевский металлургический комбинат, Стахановский завод ферросплавов, Стахановский вагоностроительный завод. Также власти ЛНР ведут работу по развитию сельского хозяйства, реализуются инвестиционные проекты по выращиванию зерновых и масличных культур с общим объемом инвестиций свыше 2 млрд рублей.

До этого Пасечник не исключил возобновление работы мобильного интернета в ЛНР.

По его словам, переговоры по данному вопросу сейчас ведутся с силовиками, вопрос находится «в стадии проработки».

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