Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава ЛНР рассказал о помощи от регионов РФ

Глава ЛНР Пасечник заявил, что помощь республике оказывают все регионы России

close
100%
Телеграм канал «РИА Новости»

Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе открытия стенда региона на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ заявил, что помощь ЛНР оказывают все регионы России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас экономику региона сложно назвать развитой.

«Но что из достижений — это сегодня мы вместе. Сегодня нам все регионы России помогают восстанавливать нашу экономику», — отметил Пасечник.

По его словам, сейчас работают такие промышленные предприятия, как Алчевский металлургический комбинат, Стахановский завод ферросплавов, Стахановский вагоностроительный завод. Также власти ЛНР ведут работу по развитию сельского хозяйства, реализуются инвестиционные проекты по выращиванию зерновых и масличных культур с общим объемом инвестиций свыше 2 млрд рублей.

До этого Пасечник не исключил возобновление работы мобильного интернета в ЛНР.

По его словам, переговоры по данному вопросу сейчас ведутся с силовиками, вопрос находится «в стадии проработки».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами