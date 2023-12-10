В Китае сообщили о вторжении японских судов в район спорных островов

Береговая охрана Китайской Народной Республики (КНР) сообщила, что несколько японских судов вторглись в воды вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным китайского ведомства, у спорных островов, которые в Китае называют Дяоюйдао, было замечено одно рыболовное судно и несколько патрульных судов.

Береговая охрана КНР отметила, что приняла предусмотренные законом меры, чтобы предупредить японские корабли.

Отмечается, что на спорный архипелаг Дяоюйдао (Сенкаку. — яп.), расположенный в Восточно-Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня, помимо Китая, претендует и Япония.

До этого министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил в ходе переговоров с коллегой из Китая Ли Шанфу, что страна обеспокоена совместными действиями российских и китайских вооруженных сил рядом с японскими границами. Хамада также выступил за сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе, а глава Минобороны КНР указал, что связанные с Тайванем вопросы являются внутренним делом Китая.

Ранее Филиппины обвинили Китай в использовании боевого лазера в Южно-Китайском море.