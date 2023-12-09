Сын Байдена рассказал о запланированном на него покушении

Сын президента США Хантер Байден обвинил своих критиков из республиканской партии страны в подготовке покушения на него с целью навредить его отцу. Об этом он рассказал в ходе подкаста американского диджея Moby на YouTube.

«Они пытаются уничтожить президентство [Джо Байдена]. Они знают, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец», — отметил Хантер.

По его словам, республиканцы знают, что президент США Джо Байден не справится с такой тяжелой для него ситуацией.

Сын Байдена уверен, что на самом деле главной целью республиканцев является не он, а его отец. «Я осознал, что дело не именно во мне», — заключил он.

Также в подкасте Хантер отверг утверждения о «преступной семье Байденов». По его словам, отец был сенатором, всегда публиковал налоговые декларации. Вся жизнь отца находилась на виду у общественности, заверил сын Байдена.

7 декабря Хантеру Байдену предъявили обвинения в причастности к схеме по неуплате налогов на сумму не менее $1,4 млн. Сыну действующего главы Белого дома может грозить до 17 лет лишения свободы.

В администрации президента США заверили, что Джо Байден не планирует помиловать сына в случае вынесения обвинительного приговора.

Ранее сын Байдена раскритиковал Илона Маска.