Конфликт на Украине переходит в новую фазу, на которой могут начаться мирные переговоры. Об этом пишет китайское издание Global Times.
«Поскольку новое контрнаступление маловероятно... возможно, что скоро откроется окно для возобновления мирных переговоров», — пишут авторы.
Издание напоминает, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал тупик ситуации на фронте.
Также Global Times обращает внимание, что в конгрессе США застрял законопроект по вопросу финансирования Украины.
«Украинский конфликт… наконец-то подает признаки сворачивания спустя почти 22 месяца военных действий», — говорится в тексте.
9 декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что прочный мир на Украине возможен, только если Запад перестанет передавать Киеву оружие и руководство страны примет «новые территориальные реалии».
Ранее Захарова заявила, что попытки принудительно навязать «корейскую» модель урегулирования конфликта на Украине напрасны.