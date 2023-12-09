В Китае заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу

Конфликт на Украине переходит в новую фазу, на которой могут начаться мирные переговоры. Об этом пишет китайское издание Global Times.

«Поскольку новое контрнаступление маловероятно... возможно, что скоро откроется окно для возобновления мирных переговоров», — пишут авторы.

Издание напоминает, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал тупик ситуации на фронте.

Также Global Times обращает внимание, что в конгрессе США застрял законопроект по вопросу финансирования Украины.

«Украинский конфликт… наконец-то подает признаки сворачивания спустя почти 22 месяца военных действий», — говорится в тексте.

9 декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что прочный мир на Украине возможен, только если Запад перестанет передавать Киеву оружие и руководство страны примет «новые территориальные реалии».

Ранее Захарова заявила, что попытки принудительно навязать «корейскую» модель урегулирования конфликта на Украине напрасны.