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Районы Молдавии, где победила оппозиция, ограничат в деньгах из госбюджета

Санду: районы Молдавии, где победила оппозиция, не получат допфинансирования

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Zak Bennett/Reuters

Районы Молдавии, где на местных выборах победила оппозиция, не получат дополнительного финансирования из госбюджета. Такое заявление сделала президент страны Майя Санду, сообщает РИА Новости.

Выступая на форуме в Кишиневе, президент подтвердила слухи о том, что города и села, где правящая партия «Действие и солидарность» не смогла получить большинства, будут лишены дополнительного госфинансирования.

«Деньги, поступающие из Евросоюза, от налогоплательщиков из стран ЕС, пойдут тем населенным пунктам, где местные власти поддерживают наш курс на евроинтеграцию», — заявила Санду.

Выборы в местные советы прошли в Молдавии в ноябре. Правящая партия «Действие и справедливость» получила большинство в 19 районах из 35.

6 декабря экс-глава автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдавии Ирина Влах заявила, что действующий президент Майя Санду вводит в стране «политическую инквизицию».

8 декабря власти Молдавии решили окончательно заблокировать 12 «преступных» телеканалов.

Ранее в Молдавии назвали условие для решения проблемы Приднестровья.

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