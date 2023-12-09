В Британии предупредили о катастрофе из-за миграционной политики страны

Миграционная политика Лондона ведет Великобританию к катастрофе. Об этом заявил бывший заместитель главы министерства внутренних дел Британии Роберт Дженрик, передает РИА Новости.

По его мнению, общество не сможет интегрировать огромное количество мигрантов. Дженрик считает, что партиям в европейских странах необходимо начать прислушиваться к обеспокоенности избирателей или быть готовыми ощутить их «ярость» на выборах.

До этого глава французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен связала результаты парламентских выборов в Нидерландах, где победу одержала правая «Партия свободы» (PVV) Герта Вилдерса с растущим недовольством европейцев текущей миграционной политикой.

22 ноября в Нидерландах прошли парламентские выборы с участием 26 партий, в которых больше всего голосов получила крайне правая «Партия свободы», возглавляемая Вилдерсом. Она забрала 35 из 150 депутатских мандатов. Это делает политика наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра.

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