В Верховной раде Украины предупредили о риске деиндустриализации

Вооруженные силы РФ могут приступить к деиндустриализации Украины после завершения ее демилитаризации. На это в ходе интервью для YouTube-канала Politeka указал депутат Верховной рады Муса Магомедов.

Парламентарий отметил, что Киев рискует лишиться возможности поддерживать местные промышленные предприятия. В таком случае, по его словам, страна столкнется с деиндустриализацией.

Как сказал законодатель, в настоящее время на территории Украины полностью остановлена работа 19% подобных организаций. В то же время около половины предприятий функционируют себе в убыток, и только 30% компаний не испытывают таких проблем и продолжают платить налоги.

«Россия хочет, чтобы мы перестали существовать как промышленное государство», — подчеркнул Магомедов.

Он добавил, что Украина рискует в скором времени потерять свою промышленность. В связи с этим народный депутат призвал Киев не ждать окончания боевых действий, а уже сейчас приступить к восстановлению производства. При этом последнее он назвал «кровью экономики».

7 декабря бывший сотрудник конгресса США, аналитик Евразийского научно-исследовательского института Брэндон Вейхерт опубликовал в своих социальных сетях пост о планах российских войск нанести удары по ключевой инфраструктуре Украины. По мнению эксперта, при таком развитии событий Москва может полностью «раздавить» Киев.

Ранее в США сообщили о новых мерах, направленных на поддержку военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.