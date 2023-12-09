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Избранный президент Гватемалы заявил о попытке госпереворота

Президент Гватемалы заявил о попытке госпереворота со стороны генпрокуратуры

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Depositphotos

Генеральная прокуратура Гватемалы хочет отменить результаты выборов — это продолжающаяся попытка государственного переворота в республике. Об этом заявил избранный президент Сесар Бернардо Аревало де Леон в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в TikTok, передает ТАСС.

«Хотя роман, который представили нам прокуроры, вызывает усмешки своими нелепыми аргументами, попытка государственного переворота реальна, и она подвела нас к решающему моменту», — цитирует Аревало агентство.

8 декабря прокуратура Гватемалы назвала нелегитимными президентские выборы, в результате которых победил Бернардо Аревало. Организация американских государств (ОАГ) обвинила прокуратуру страны в попытке государственного переворота. ОАГ призвала власти Гватемалу не допустить государственного переворота и защитить конституционный строй.

Представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало одержал победу во втором туре президентских выборов в Гватемале в сентябре 2023 года, получив 59% голосов.

Ранее США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора.

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