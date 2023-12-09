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ХАМАС осудил вето США на проект резолюции по Газе в Совбезе ООН

Al-Jazeera: ХАМАС считает «бесчеловечным» вето США на резолюцию по Газе в СБ ООН

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Abed Sabah/Reuters

Палестинская группировка ХАМАС назвала «неэтичным и бесчеловечным» вето США на проект резолюции ОАЭ в Совете Безопасности ООН, в которой содержится призыв к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al-Jazeera, передает РИА Новости.

«ХАМАС назвал вето США в СБ ООН «неэтичным и бесчеловечным»», — говорится в сообщении.

В политбюро ХАМАС заявили, что США своим решением напрямую участвуют в «этнических чистках вместе с оккупационными силами».

До этого США в Совете Безопасности ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ с призывом к немедленному прекращению огня в Газе. За него проголосовали 13 членов Совбеза ООН, Великобритания воздержалась.

Зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что США, наложив вето на проект резолюции ОАЭ, вынесли приговор жителям Газы.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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