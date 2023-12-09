В США объяснили наложение вето на мирную резолюцию СБ ООН по сектору Газа

Заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд заявил, что мирная резолюция по Газе, предложенная Объединенными Арабскими Эмиратами, не осуждала ХАМАС и не отражала право Израиля на самооборону. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Вуд прокомментировал наложение вето на резолюцию, которая призывала к немедленной остановке боевых действий и обмену всеми заложниками.

«Мы до сих пор не можем понять, почему авторы резолюции отказались включить формулировку, осуждающую ужасающую террористическую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября», — заявил Вуд.

США в Совете Безопасности ООН наложили вето на предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

До этого Китай в Совбезе ООН заявил о двойных стандартах Соединенных Штатов.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что потворствовать продолжению боев и одновременно выступать за предотвращение разрастания конфликта является самообманом.

Ранее зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что своим вето США вынесли приговор жителям сектора Газа.