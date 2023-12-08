Турция передаст России разыскиваемого Интерполом преступника

Анкара передаст Москве разыскиваемого Интерполом гражданина РФ Виктора Панюшина, известного в преступной среде под прозвищем Виктор Пан. Об этом сообщает турецкий телеканал Habertürk.

Отмечается, что Панюшин имеет судимости по девяти тяжким преступлениям в России, включая убийство. Он сбежал на Украину, где смог оформить паспорт и перебраться на территорию непризнанного Северного Кипра (ТРСК). Причиной задержания преступника стал поддельный паспорт.

«Панюшин, находящийся в розыске Интерпола, будет отправлен в Турцию, чтобы после прохождения процедуры в ТРСК быть экстрадированным в свою страну», — говорится в сообщении телеканала.

До этого Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать 36-летнего гражданина России Воислава Тордена, также известного как Ян Петровский, на Украину.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».