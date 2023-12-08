Парламент Болгарии отменил вето президента на военную помощь Украине

Парламент Болгарии большинством голосов отменил вето президента Румена Радева на безвозмездную передачу Украине бронетехники. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

В публикации отмечается, что парламент страны преодолел президентское вето на поставку бронетехники украинской стороне в виде помощи.

По данным агентства, за передачу военной техники проголосовали 162 депутата, против выступили 55 парламентариев.

До этого стало известно, что комитет обороны в болгарском парламенте одобрил передачу Украине неисправных и вышедших из строя зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для различных типов боеприпасов.

Кроме того, комитет обороны разрешил четырем механизированным ротам из Вооруженных сил Украины (ВСУ), включающих до 160 человек, проходить обучение и находиться на территории Болгарии в целях подготовки.

До этого сообщалось, что премьер-министр Болгарии Николай Денков выразил уверенность, что парламентское большинство преодолеет вето главы государства Румена Радева на одобренную ранее парламентом поставку бронетранспортеров Киеву.

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