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В Молдавии назвали условие для решения проблемы Приднестровья

Речан увязал решение проблемы Приднестровья с выводом российских войск с Украины

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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Конфликт в Приднестровье будет урегулирован после вывода российских частей не только из непризнанной республики, но и с Украины. Об этом заявил премьер Молдавии Дорин Речан, передает ТАСС.

«Любая дискуссия об урегулировании должна начинаться с демилитаризации», — отметил политик.

Он уточнил, что это на практике означает, что российские военнослужащие «должны уйти», забрав с собой военную технику. Речан подчеркнул, что под демилитаризацией понимает «вывод российских войск с территории Украины».

В Приднестровье дислоцирована Оперативная группа российских войск (ОГРВ), в составе которой около 1 тыс. солдат и офицеров. Бойцы охраняют складов, на которых находится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных после вывода советских войск из европейских стран. Также ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые уже 30 лет сохраняют мир в регионе совместно с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.

8 декабря в Молдавии допустили перенос переговоров о вступлении Кишинева и Киева в ЕС.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.

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