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Власти Молдавии решили окончательно заблокировать 12 «преступных» телеканалов

«Sputnik Молдова»: 12 телеканалов, чье вещание приостановили, не вернутся в эфир

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РИА «Новости»

Телеканалы, чье вещание было прекращено в Молдавии решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям в конце октября, более не вернутся в эфир на территории страны. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, сообщает «Sputnik Молдова»».

«Мы уже подготовили и (…) утвердили несколько пакетов законов, которые позволяют управлять подобными ситуациями и вне режима ЧП. Следовательно, те 12 каналов, которые о пропаганде и незаконном финансировании и обслуживании преступных групп, не смогут больше выходить в эфир», — заявил Речан.

Издание напоминает, что в конце октября в Молдавии были приостановлены лицензии на вещание ряда местных телеканалов, а 31 информационный портал, включая 20 российских, были заблокированы. Это стало дополнением к осуществленной ранее блокировке сайтов российских телеканалов «Вести», «Звезда», «Царьград», «Рен ТВ» и других. Власти Молдавии объясняют эти меры тем, что указанные медиа «искажают информацию, распространяемую в публичном пространстве в условиях чрезвычайного положения».

Режим ЧП в Молдавии действует с конца 2021 года, изначально его ввели из-за возможных перебоев в поставках газа. Позже причиной продления назвали ситуацию на Украине.

24 ноября сообщалось, что парламент Молдавии решил продлить режим ЧП еще на 30 дней.

Вскоре после этого руководство Молдавии обвинили в использовании режима ЧП для узурпации власти.

Ранее парламент Молдавии одобрил выход из соглашения о работе в стране телекомпании «Мир».

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