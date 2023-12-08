В Совфеде назвали условие, при котором Украина станет сильнее

Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление первого заместителя помощника американского президента по нацбезопасности Джонатана Файнера о том, что Россия должна пойти на переговоры на условиях Киева, поскольку Украина будет становиться сильнее. Член Совета Федерации подчеркнул, что Украина действительно может стать сильнее, но в составе РФ.

«Соединенные Штаты продолжают тешить себя несбыточными надеждами. Заявления Джонатана Файнера — откровенный бред, он выдает желаемое за действительное. Усадить Россию за стол переговоров на условиях Украины ни у кого не получится, поскольку это желание совершенно расходится с реальностью. ВСУ полностью провалили контрнаступление», — отметил Долгов.

Он добавил, что Россия продолжит уверенно выполнять задачи, поставленные в рамках специальной военной операции.

8 декабря Файнер заявил, что Соединенные Штаты стремятся заставить Россию пойти на переговоры по урегулированию на Украине на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года.

По словам зампомощника президента США, России при таких условиях пришлось бы выбирать между признанием территориальной целостности всей Украины или продолжением конфликта «с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри страны, а также более способной вновь предпринять наступление».

Ранее в Белом доме рассказали, что должно стать основой переговоров по Украине.