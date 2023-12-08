Политолог ответил на слова Файнера о переговорах на условиях Киева

Заявление первого заместителя помощника американского президента по нацбезопасности Джонатана Файнера о переговорах на условиях Киева — обычная мантра, не имеющая ничего общего с реальностью. Об этом в беседе с РИАМО заявил политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков.

«Файнер просто должен был сказать то, что сказал. Опять же, плюс пару очков в копилку демократов. Якобы смотрите, сейчас у России есть шанс с Украиной что-то подписать, а потом будет хуже. Они уже оторвали Россию от Европы, но победить не могут. Мировой порядок не в их пользу складывается», — отметил эксперт.

Он добавил, что прокси-война на полигоне под названием «Украина» фактически продемонстрировала кризис лидерства США.

8 декабря Файнер заявил, что Соединенные Штаты стремятся заставить Россию пойти на переговоры по урегулированию на Украине на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года.

По словам зампомощника президента США, России при таких условиях пришлось бы выбирать между признанием территориальной целостности всей Украины или продолжением конфликта «с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри страны, а также более способной вновь предпринять наступление».

Ранее экс-премьер Украины Азаров рассказал, что ждет Киев без финансовой помощи США.