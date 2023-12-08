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ЦИК озвучил сроки проведения предвыборной агитации в СМИ

Предвыборная агитация перед выборами президента 2024 года начнется 17 февраля

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Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Предвыборная агитация в СМИ на выборах президента России пройдет в период с 17 февраля до полуночи 15 марта. Об этом секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина сообщила на заседании комиссии.

«Что касается агитации в СМИ, то она возможна за 28 дней до дня голосования и начнется с 17 февраля. Окончание всех видов агитаций — ноль часов по местному времени 15 марта, то есть первого дня голосования», — приводит ее слова ТАСС.

Помимо выступлений на телевидении, кандидат может вести агитацию разными методами: распространение листовок, размещение баннеров. Она отметила, что «законодательство создает широчайшие возможности для агитации». Необходимо лишь соблюдать рамки закона, подчеркнула секретарь ЦИК.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова говорила, что специалисты хорошо подготовились к предстоящим выборам президента. У ЦИК «очень много новых технических средств», подчеркнула она.

Представители многих стран готовы приехать в Россию на президентские выборы в качестве наблюдателей, добавили в ЦИК. На вопрос о том, будут ли на выборах президента России наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Памфилова не дала четкого ответа.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о выдвижении на президентские выборы в 2024 году.

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