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Песков рассказал о подготовке Путина к Прямой линии

Песков: более 600 тысяч вопросов россияне отправили на Прямую линию с Путиным

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Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке президента России Владимира Путина к Прямой линии, которая состоится на следующей неделе.

По его словам, обращений от граждан очень много, уже набралось более 600 тысяч. Их анализируют эксперты Общероссийского народного фронта.

Пресс-секретарь президента уточнил, что далеко не все обращения удастся озвучить в прямом эфире, но ОНФ будет продолжать работу до реакции на последний вопрос.

Также Песков добавил, что в ближайшие дни Путин, как и всегда, будет готовиться к мероприятию, ему уже были вручены подборки вопросов.

В настоящее время вопросы россиян обрабатываются по темам. Они систематизируются, поэтому есть возможность посмотреть темы по основным блокам, поделился представитель Кремля.

1 декабря телеканал «Россия-24» сообщил, что граждане России начали подавать свои обращения в кол-центр Народного фронта к совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря.

Ранее Песков рассказал, почему россияне обращаются с проблемами напрямую к Путину.

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«Прямая линия» Путина
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