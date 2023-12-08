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В Кремле отреагировали на слова замсоветника Байдена о переговорах на условиях Киева

Песков назвал нереалистичными переговоры по Украине на условиях Киева

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают нереалистичным, что Москва пойдет на переговоры по Украине на условиях Киева. Об этом он заявил во время ежедневного брифинга для прессы.

«Это нереалистично абсолютно», — подчеркнул Песков.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что США планируют убедить Россию пойти на мирные переговоры по Украине на выгодных для Киева условиях к концу 2024 года.

По его словам, Вашингтон намерен поставить Москву перед дилеммой — либо переговоры пойдут на условиях Киева относительно суверенитета и территориальной целостности Украины, либо России придется столкнуться «с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины», которая может снова начать наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта.

Ранее в Китае заявили о «дипломатическом прорыве» РФ на Ближнем Востоке.

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